Scuola, Università, ricerca, Afam: domani sciopero Flc Cgil con presidio a Firenze

Nel dettaglio, si fermeranno docenti e personale ATA delle scuole; i dipendenti tecnici, amministrativi, bibliotecari ed esperti linguistici dell'Ateneo di Firenze; ricercatori e personale tecnico-amministrativo del CNR, di Indire e degli altri enti di ricerca; docenti e personale non docente di Conservatorio, Accademia di Belle Arti e ISIA. Sciopereranno infine docenti e personale non docente delle scuole e università non statali che afferiscono al contratto nazionale Aninsei il quale - dopo il recente rinnovo sottoscritto dalla sola Uil Scuola - è ormai diventato un contratto "pirata" nel settore privato dell'istruzione.