Sicurezza a Fucecchio, Cordone (Lega): "Troppi episodi criminosi, territorio richiede attenzione specifica"

Sui temi della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini, nella fattispecie nel territorio comunale di Fucecchio interviene nuovamente Marco Cordone (segretario comunale di Fucecchio e vicesegretario provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier ):

"Dopo l'ottima azione delle Forze dell'Ordine nell'ex stabilimento SAFFA di Fucecchio in collaborazione con le Autorità sanitarie, i Vigili del Fuoco etc. , intervento organizzato dal gruppo interforze costituito presso la Prefettura di Firenze, non cantiamo già vittoria perché il territorio del Comune di Fucecchio è particolare e richiede un'attenzione specifica dato che per troppo tempo la presa è stata allentata su questa realtà diversificata, a prescindere da alcuni interventi contro lo spaccio della droga, interventi fatti nelle zone collinari delle Cerbaie.

Come già detto anche nel recente passato, Fucecchio rappresenta una realtà specifica perché è il Comune della Città Metropolitana di Firenze che fa da crocevia con le Province di Pisa, Lucca e Pistoia, è un'importante Comune del Comprensorio del Cuoio e della Pelle ed istituzionalmente fa parte dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e prevalentemente al suo interno, si sviluppa buona parte della zona collinare delle Cerbaie nota ai più, a prescindere dalle bellezze naturalistiche, per il grande spaccio di droga che tutti i giorni si verifica in quelle colline, spaccio di sostanze stupefacenti che sembra non finire mai. Apprezziamo il grande sforzo che sta facendo il Governo Italiano di centrodestra, Governo di cui fa parte autorevolmente la Lega con 5 Ministri tra cui il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ma per un territorio come quello della città che ha dato i natali a Indro Montanelli, bisogna cercare di fare qualcosa di più dato che decenni di Governo locale del cosiddetto centrosinistra non hanno trattato con la necessaria energia i temi della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini. Ricordiamo in breve alcuni episodi eclatanti accaduti solo nel corrente mese:

- Nella notte dell' 11 ottobre, si verifica un vero e proprio assalto messo in atto da una banda criminale al Calzaturificio Freeland nella zona industriale di Fucecchio, con 4 Km² di territorio interdetti alla popolazione e chiodi a 4/5 punte sparsi nelle strade limitrofe, episodio criminale che ha creato un forte allarme sociale tra la cittadinanza residente e non solo;

- 2 rapine alla coop di via di Fucecchiello il 21 e il 23 ottobre che hanno fruttato in totale qualche migliaio di euro;

- La recentissima rapina all'Asian Bistrot della centralissima Galleria Le Contrade che ha avuto luogo nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, fruttando poco meno di 3000 euro.

Nel ribadire che la certezza e l'effettivita della pena senza sconti e permessi vari, deve essere garantita e che i criminali devono stare in galera, sollecitiamo con grande rispetto le Istituzioni preposte a muoversi secondo le nostre indicazioni, indicazioni dettate dal buonsenso perché e lo ribadiamo per l'ennesima volta, non c'è Libertà senza Sicurezza e tutti i cittadini hanno diritto alla Sicurezza e quindi alla loro libertà di vivere una vita tranquilla"

Lega Salvini Premier - Fucecchio

