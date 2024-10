Anagrafe, orario al pubblico momentaneamente ridotto

Al fine di riorganizzare una serie di servizi ai cittadini, l'ufficio anagrafe del Comune di Fucecchio, nei mesi di novembre e dicembre 2024, osserverà un orario di apertura ridotto rispetto a quello tradizionale con la chiusura completa il lunedì. A partire da novembre, quindi, lo sportello (certificazioni - autentiche firma/copia - dichiarazioni sost. atto notorio - ricezione pratiche di residenza, ecc.) osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: martedì dalle 13 alle 16, mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13.

L'Ufficio informa inoltre che, in un'ottica di una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi al cittadino, è attiva la nuova modalità di prenotazione on line degli appuntamenti per la CIE-Carta d'Identità Elettronica.

Collegandosi al link servizi.comune.fucecchio.fi.it/ServiziOnLine/Appuntamenti/Appuntamento, raggiungibile anche dal sito internet del Comune, è possibile prenotare direttamente dal proprio dispositivo elettronico l'appuntamento presso l'Ufficio Anagrafe, scegliendo il giorno e l'orario più comodo per presentarsi allo sportello. Sono gestibili on line anche le operazioni di annullamento, spostamento e pagamento. L'Ufficio rilascia le CIE solo su appuntamento dal lunedì al venerdì.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

