Convocato il Consiglio comunale di Montaione: nell'ordine del giorno anche l'autonomia della scuola Gonnelli

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Convocato il Consiglio comunale di Montaione, per venerdì 8 novembre 2024 alle ore 21.15 in sessione straordinaria in prima convocazione, presso la Sala consiliare "Mario Rossetti". Di seguito si riporta l'ordine del giorno:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.S.) ANNI 2025-2027.

- BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026-APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO CON APPLICAZIONE AVANZO.

- GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI GAMBASSI TERME E MONTAIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.L. N. 78/2010 E SS.MM.II. APPROVATA CON ATTI DELIBERATIVI N. 51 DEL 16.12.2019 E N. 53 DEL 16.12.2019. PARZIALE MODIFICA PER TRASFERIMENTO ATTIVITA' ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA.

- STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA: MODIFICA ART. 6 C.1 LETT.N)

- GRUPPO CONSILIARE ''VIVERE MONTAIONE''. ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO "ORDINE DEL GIORNO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA".

- GRUPPO CONSILIARE ''VIVERE MONTAIONE''. ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO "INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI DEL SETTORE DELLA MODA".

- GRUPPO CONSILIARE ''VIVERE MONTAIONE''. ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO "ABROGAZIONE DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024 N. 86 SULLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO".

- "GRUPPO CONSILIARE VIVERE MONTAIONE" MOZIONE AD OGGETTO: "ADESIONE AL COORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI"

- "GRUPPO CONSILIARE VIVERE MONTAIONE" MOZIONE AD OGGETTO: "EROGAZIONE DEI RISTORI IN FAVORE DELLE VITTIME DEI CRIMINI NAZIFASCISTI"

- GRUPPO CONSILIARE ''VIVERE MONTAIONE''. ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO "MANTENIMENTO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.GONNELLI".

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