Corse bus tpl soppresse e ritardate per colpa di un auto in sosta vietata, Autolinee Toscane valuta una denuncia

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare la possibilità di denunciare per interruzione di pubblico servizio il proprietario dell’auto, che lasciata in divieto di sosta in Via Betti a Pisa, ha causato l’impossibilità a diversi bus del tpl di passare e svolgere il proprio servizio pubblico per oltre un’ora dalle 13:20 alle ore 14:40 di giovedì 31 ottobre 2024.

Solo grazie all’intervento della Polizia Municipale è stato possibili ripristinare il normale servizio pubblico di trasporto di linea.

Per la precisione: sono state soppresse le corse delle Linee 14 e 70; sono avvenute in ritardo e con deviazioni le corse della Linea 60.

Fonte: AT - Ufficio Stampa

