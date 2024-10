Incidente tra auto e moto a Sovigliana, due persone soccorse: traffico rallentato

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Sovigliana, in via Leonardo da Vinci. A rimanere coinvolti un'auto e una moto che, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrate. Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, con due ambulanze e un'automedica e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi. Da quanto si apprende ad avere la peggio sarebbe stato il conducente della moto, un giovane di vent'anni, trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli mentre la conducente dell'auto è stata soccorsa in codice verde.

In conseguenza al sinistro, avvenuto intorno alle 15 nella carreggiata in direzione Vinci, la viabilità nella frazione e nei dintorni risulta al momento bloccata: sono segnalate code e rallentamenti, lungo la provinciale da Bassa in direzione Sovigliana. Il traffico risulta deviato alla rotatoria di via Leonardo da Vinci in direzione Avane.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

