Manutenzioni, il punto del Comune di Montespertoli sugli interventi di ottobre

Sono stati numerosi i lavori di manutenzione che la squadra degli operai del Comune di Montespertoli ha eseguito nel mese di ottobre. Particolare attenzione è stata data, infatti, ai lavori sulle strade comunali, che hanno impegnato gran parte delle risorse. Nello specifico, si è intervenuti su quelle strade che necessitavano di interventi di regimazione delle acque, anche allo scopo di mitigare gli effetti delle piogge autunnali: in via Trecento, in particolare, gli operai comunali hanno risagomato la strada in più punti, tracciando nuovamente le fossette laterali e ripristinando le chiaviche necessarie al deflusso delle acque. Intervento analogo è stato realizzato in via Poggio Capponi, a completamento delle opere di regimazione realizzate nel mese di settembre, e in via Montelupo, propedeutico all’asfaltatura realizzata da Centria a seguito dell’estensione della rete del gas metano. Analoghe opere di regimazione delle acque sono state realizzate in fondo all’ex campo sportivo del capoluogo, per diminuire la pressione delle piogge sull’abitato di via Mazzini che sta a valle del campo. Nel corso del mese, inoltre, si è intervenuti anche per creare una nuova viabilità di accesso sterrata al cimitero di Montegufoni e Baccaiano, recentemente ristrutturato con un investimento proprio del Comune di Montespertoli. In questo momento, invece, è la volta di via Voltiggiano e via Tresanti, su cui gli operai comunali stanno intervenendo per manutenere il piano viabile e ripristinare le fossette stradali.

«Come si evince da questo elenco, il Comune di Montespertoli presta molta attenzione alla manutenzione della viabilità comunale nelle aree poste al di fuori del capoluogo» commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini, che aggiunge: «La nostra attenzione è continuamente rivolta a questa tipologia di interventi, perché riguardano la principale criticità di un territorio vasto come il nostro e hanno il pregio di migliorare sensibilmente la capacità del nostro sistema di viabilità di rispondere agli eventi meteo avversi, ormai sempre più frequenti».



Tra gli altri interventi realizzati, inoltre, ci sono piccole opere di manutenzione degli arredi urbani fatte dal muratore comunale, a cominciare dal ripristino di parapedonali precedentemente divelti nel capoluogo, dal ripristino di cordonati e altri componenti dei marciapiedi in via Po a Martignana e dal posizionamento di segnaletica verticale sul territorio comunale. Si è inoltre provveduto, attraverso ditta di autospurghi, alla pulizia di numerose caditoie stradali sul territorio comunale, sia nel capoluogo sia nelle frazioni, anche se è ancora in programma un ulteriore giro di pulizia nel centro storico. Interventi manutentivi specifici hanno anche riguardato l’area sgambamento cani comunale, il cui cancello è stato recentemente riparato dietro segnalazione degli utenti dell’area stessa, e l’area di fronte al circolo delle Fornacette, con interventi di idraulica e di muratura.

Sono stati infine realizzati interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali e, per quanto riguarda la falegnameria, sono stati realizzate teche a forma di cuore per i defibrillatori semi-automatici che sono stati installati nel corso del mese di ottobre. Dal punto di vista del verde pubblico, infine, gli operai si sono occupati di alcuni interventi di sfalcio prati nelle scuole e sono attualmente in corso interventi puntuali di taglio dell’erba sui marciapiedi del capoluogo.

«Il mese di Novembre sarà ancora interessato da numerosi interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Cercheremo anche di accelerare sui lavori di muratura, però, sempre nell’ottica di rispondere ai bisogni della cittadinanza a 360 gradi e su tutto il territorio comunale» conclude Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

