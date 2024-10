Museo Leonardiano e ufficio turistico di Vinci, cambiano gli orari di apertura

In vista del periodo invernale, gli orari di apertura del Museo Leonardiano (nelle sue sedi distaccate del Castello dei Conti Guidi, della Palazzina Uzielli, della mostra 'Leonardo e la pittura' di via Roma e della casa natale di Leonardo ad Anchiano) e dell'ufficio turistico di via Montalbano subiranno alcune modifiche.

Il calendario

Museo Leonardiano (Castello ei Conti Guidi, Palazzina Uzielli, 'Leonardo e la pittura' in Via Roma, Anchiano)

dall'1 al 3 novembre 2024, aperto dalle 10 alle 19;

dal 4 novembre 2024 al 31 marzo 2025, nei feriali aperto dalle 10 alle 16.30, sabato, domenica e festivi aperto dalle 10 alle 18 (Anchiano dalle 10 alle 17). Dal 4 novembre 2024 al 28 febbraio 2025 il martedì sarà il giorno di chiusura;

dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il Museo Leonardiano e le sue sedi sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18 (Anchiano dalle 10 alle 17).

La biglietteria del Museo Leonardiano chiuderà 45 minuti prima dell'orario di chiusura, mentre quella della casa natale ad Anchiano 30 minuti prima.

L'ufficio turistico di via Montalbano sarà aperto dalle 10 alle 17 dall'1 al 3 novembre 2024; dal 4 novembre 2024 al 31 marzo 2025 osserverà invece l'orario 10-15.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate