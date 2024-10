Le iniziative a Pistoia per i 160 anni della Ferrovia Porrettana

In occasione dei 160 anni dall’inaugurazione del tratto pistoiese della Ferrovia Porrettana, sabato 2 e domenica 3 novembre la Fondazione delle Ferrovie dello Stato Italiane, FS Treni Turistici Italiani e il Comune di Pistoia celebrano questa importante ricorrenza con due giornate ricche di iniziative.

Sabato 2 novembre, alle 10.22, dal binario 1 della stazione di Pistoia partirà un treno storico diretto a Pracchia. Brevi soste permetteranno ai viaggiatori di visitare le rampe di lanciamento e salvamento della stazione di Valdibrana e la sede del Gruppo Modellisti Ferroviario “La Porrettana” a Piteccio, con plastici che riproducono tratti della linea. Il rientro a Pistoia è previsto per le 14:05.

Inoltre, dalle 10 alle 17 e su prenotazione, sarà possibile partecipare a visite guidate del Deposito Officina Rotabili Storici di Pistoia, a cura dell’Associazione Toscana Treni Storici Italvapore. Sempre su prenotazione, alle 15 i più piccoli potranno prendere parte a un incontro di letture animate del volume Porrettana Express. Alla scoperta della storica strada ferrata e della sorprendente montagna che la circonda (Giorgio Tesi Editrice), per conoscere la storia dell’ingegner Protche e della Ferrovia da lui realizzata.

Il Deposito ospiterà inoltre l’esposizione di modelli a cura del Gruppo Modellisti Ferroviario “La Porrettana”, un percorso di presentazione della documentazione storica sulla Ferrovia conservata da biblioteche e archivi pubblici e privati (inclusa la Forteguerriana di Pistoia) e la mostra “Treno Inceprion”, una carrellata di immagini e contenuti audio/video ideata dall’artista Giuseppe Alessandrini.

«Vorrei rivolgere un ringraziamento a Fondazione FS - sottolinea Alessandro Sabella, assessore al Turismo – per il lavoro svolto negli anni e la continuità che viene data a questo importante sito ferroviario presente nella nostra città, che questa settimana celebra i 160 anni di vita della Porrettana. È un grande orgoglio, per Pistoia, essere considerata la città dei treni, sia per quanto riguarda il passato sia per il futuro, con la presenza di Hitachi e la costruzione di treni e metropolitane di altissima tecnologia. Dunque, sempre di più, il percorso legato alle tradizioni e alla storia delle Ferrovie Italiane coinvolge il territorio pistoiese, la sua collina e la montagna, nella speranza che si possa ripristinare la linea diretta giornaliera da Pistoia a Bologna».

Domenica 3 novembre, alle 9, si aprirà un convegno sui 160 anni di storia della Porrettana. Ai saluti istituzionali seguiranno alcuni interventi basati sulla documentazione conservata nelle biblioteche dell’Archiginnasio di Bologna, della Fondazione FS Italiane e Forteguerriana di Pistoia. Quest’ultima conserva, infatti, un importante fondo dedicato alla costruzione della Ferrovia, contenente documentazione tecnica donata dagli eredi di Clemente Begliuomini, ingegnere che contribuì alla costruzione della Porrettana sotto la direzione di Jean Louis Protche. Inoltre, in altre raccolte storiche della biblioteca si conservano ulteriori documenti, disegni, fotografie, cartoline di grande interesse che permettono di seguire la storia del tratto pistoiese della Ferrovia, fino alla ricostruzione del secondo dopoguerra. Seguiranno approfondimenti storici e dedicati al patrimonio archeologico industriale della Porrettana e ai progetti di recupero e sviluppo turistico della linea. Il convegno si concluderà con l’apertura del percorso espositivo, prevista per le 11.45.

È inoltre possibile, su prenotazione, partecipare a visite guidate al Deposito Officina Rotabili Storici di Pistoia (ore 9-17), alle letture animate per bambini del volume Porrettana Express. Alla scoperta della storica strada ferrata e della sorprendente montagna che la circonda (ore 16) e visitare le esposizioni allestite per l’occasione.

Per il programma completo e per prenotarsi alle iniziative consultare il sito della Fondazione FS.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Notizie correlate