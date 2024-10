SR 436, Donnini e Giglioli: "Stiamo lavorando con enti e ditte per limitare i disagi alla viabilità"

Sono iniziati da martedì 29 ottobre i lavori di messa in sicurezza, adeguamento della carreggiata e realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto della Strada Regionale 436 compreso tra San Pierino e San Miniato Basso. Un intervento che ha comportato l'istituzione del senso unico alternato dal km 25+650 al km 26+384. Ovviamente, trattandosi di uno snodo fondamentale per la viabilità, a poche centinaia di metri dall'uscita San Miniato della Strada di grande comunicazione FiPiLi, questo sta comportando disagi soprattutto in alcune fasce orarie. Per questo, le amministrazioni comunali di Fucecchio e San Miniato si sono impegnate da subito, per quanto di competenza, per capire come migliorare la situazione e limitare i disagi.

"Siamo in costante contatto con gli enti e le ditte impegnate sul cantiere - commentano i sindaci Emma Donnini (Fucecchio) e Simone Giglioli (San Miniato). Si tratta di lavori importantissimi che devono concludersi il prima possibile. Eravamo consapevoli che si sarebbero verificati disagi e che soprattutto nelle fasi iniziali sarebbero stati più difficili da contenere. Abbiamo chiesto e ottenuto che la ditta lavori anche sabato prossimo per recuperare il giorno di festa del 1° novembre e contiamo di riaprire la strada con la viabilità ordinaria il prossimo 10 novembre".

Come confermato dal direttore dei lavori, l'ingegnere Antonio Cinelli, i maggiori disagi sono concentrati sostanzialmente in tre fasce orarie: 7,30-8,30/12,30-13,30/tardo pomeriggio. "Abbiamo valutato l'opzione di estendere i lavori alle 24h, ma ciò purtroppo non è possibile per difficoltà burocratiche che si ripercuoterebbero in ulteriori lungaggini temporali e, quel che più è importante, sulla garanzia della sicurezza dei lavoratori - hanno aggiunto i sindaci-. Chiediamo dunque pazienza ai cittadini e alle cittadine costretti a questi disagi e ci impegniamo perché questi perdurino il minor tempo possibile".

Notizie correlate