Un fine settimana tra antichità e shopping: tornano 'Antiquari in centro' e 'Empolissima'

Un fine settimana all’insegna della bellezza del passato con il secondo appuntamento di “Antiquari in centro” e dello shopping con “Empolissima d’inverno”. Due iniziative che ‘invaderanno’ il centro storico cittadino, alcune vie e piazze limitrofe.

Entrando nel vivo delle manifestazioni, il fine settimana da non perdere comincerà sabato 9 novembre, dalle 8.30 alle 19.30: tornano gli oltre trenta banchi espositivi degli antiquari che porteranno pagine di storia antica, ‘pezzi’ ricercati, complementi d’arredo, libri, dischi, arte da collezione e molto altro. Intorno alla fontana delle Naiadi ricca di storia e bellezza, in piazza farinata degli Uberti, ad attendere i visitatori ci saranno loro, gli ’esperti’ del mondo dell’antiquariato attivi sul mercato regionale e nazionale desiderosi di far scoprire prodotti di qualità. L’iniziativa “Antiquari in centro” è nata da una idea di alcuni commercianti del centro storico di Empoli con l'obiettivo di dare prestigio e valore alla città e catturare l'interesse dei paesi limitrofi e non solo.

Il risultato di un lavoro di squadra, il Comune per il sostegno, l’associazione Centro Storico per la coordinazione, tutti coloro che si sono impegnati personalmente nella realizzazione, gli sponsor (Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, le farmacie Chiarugi e Valorosi ed il Golf Bellosguardo di Vinci), i commercianti che hanno contribuito economicamente e moralmente. Gli organizzatori: Stefano Cantini, Stefano Jelusich, Carlotta Salvadori, Francesca Pratesi, Cristiana Gazzarrini

LE ALTRE DATE IN CALENDARIO - Ogni secondo sabato del mese appunto, da ottobre 2024 a maggio 2025. Si proseguirà poi l’11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile e 10 maggio 2025, sempre in orario dalle 8.30 alle 19.30.

E dopo un sabato tra ‘cose’ antiche e di quel passato che non si dimentica ma che ancora emoziona, domenica 10 novembre l’appuntamento è con “Empolissima d’inverno”, dalle 8 alle 20, evento organizzato da Confesercenti e ANVA, per uno shopping di qualità. Come di consueto saranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità in centro, in alcune vie limitrofe e piazze con particolare attenzione per tutti i veicoli in sosta nelle apposite rastrelliere.

Di seguito si riportano i dettagli dell’ordinanza in vigore.

Ecco le modifiche che riguardano la sosta delle biciclette: con ordinanza 589 del giorno 25 ottobre 2024 (l’evento è visibile al https://tinyurl.com/jxyvcree), dalle 6 alle 24 del giorno 10 novembre 2024 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, divieto di sosta di tutti i veicoli presenti nelle apposite rastrelliere in piazza della Vittoria, tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino” e in via Salvagnoli.

LE ALTRE DISPOSIZIONI - Dalle 6 alle 24 del giorno 10 novembre 2024 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nella Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL. In via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Socco Ferrante, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Salvagnoli, nel tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.