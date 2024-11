Cambio in giunta a Certaldo, Romano (FI): "Vigileremo con sobrietà ma senza sconti"

"Pronti, via e subito cambio di importantissime deleghe nell’ambito della giunta comunale di Certaldo guidata dal neo Sindaco Giovanni Campatelli", esordisce Giuseppe Romano, dirigente provinciale di Forza Italia con delega all’organizzazione. "Si tratta oggettivamente di un fatto anomalo, del quale tuttavia Forza Italia prende atto con la sobrietà di chi tiene a cuore gli interessi del territorio perché portatore di una chiara cultura di governo.

La recentissima visita sul territorio dell’on. Erica Mazzetti, accompagnata dal coordinatore provinciale Paolo Giovannini e alla presenza del candidato empolese del cdx Simone Campinoti, gli incontri avutisi con i cittadini ed il Sindaco su diverse questioni tra le quali quelle inerenti i danni causati dai recentissimi allagamenti avutisi, ne è la conferma. Il cambio ufficializzato in questi giorni nell’ambito della giunta comunale di Certaldo - prosegue Romano - segna l’ingresso nell’esecutivo di Francesco Betti al posto di Jacopo Masini. Potendo commentare le notizie ufficiali e non le indiscrezioni, si registrano le motivazioni dell’avvicendamento. Stupisce la mancata consapevolezza della complessità delle deleghe in oggetto e cioè la circostanza che sin da principio la maggioranza non si sia resa conto del grado di impegno che la loro assunzione comporta. Tuttavia, al di là di questo aspetto, sicuramente non marginale, si registra l’ingresso in giunta di Betti che segna un cambio di passo sul piano dell’esperienza e della conoscenza storica delle questioni. Questa circostanza responsabilizza anche le opposizioni, anche quelle che non hanno una rappresentanza consiliare pur avendo i primi tre consiglieri più votati di tutto il centrodestra, (chi scrive per Forza Italia, Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo per la Lega, che però, a differenza di altri, conoscono la legge elettorale). Al neo assessore Betti va per il tramite mio, anche a nome di Gabriele Calosi e Paolo Giovannini, rispettivamente coordinatore di Certaldo e della provincia di Firenze, l’incoraggiamento e lo sprone di Forza Italia, affinché sia messa mano con risolutezza e velocità alle numerose questioni che affliggono Certaldo. Forza Italia vigilerà su ogni vicenda, con sobrietà, ma senza sconti".

Giuseppe Romano dirigente provinciale Forza Italia

