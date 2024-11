Certaldo approva il piano delle opere pubbliche 2025-27: investiti quasi otto milioni di euro

La Giunta comunale di Certaldo ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e l’elenco annuale delle opere per l’anno 2025, documenti che danno conto di come si intende investire le risorse disponibili e quelle che si riuscirà ad introitare nei prossimi tre anni.

Il piano prevede investimenti totali per 7,7 milioni di euro.

Il documento approvato indica per ciascuna annualità le opere pubbliche delle quali si prevede di avviare l’iter in quell’annualità e la relativa fonte di finanziamento. Si ricorda che non sono indicate invece in questo documento le opere la cui procedura di gara è stata già avviata o che sono già in fase di lavori in corso, come i lavori di rifacimento del centro urbano, la riqualificazione della piazza e marciapiedi del Fiano.

Le opere previste nel piano annuale 2025 sono il Consolidamento e restauro Palazzo Pretorio Lotto 2,3,4,5,6 (340,000 euro), l’Intervento di miglioramento sismico scuola media Boccaccio (950,000 euro), il secondo lotto della ristrutturazione impianto natatorio Piscina Fiammetta (1,140,000 euro), la realizzazione illuminazione artistica Borgo Medioevale in Certaldo Alto (221,042 euro), il restauro e riqualificazione "Casa Boccaccio" Lotto 2 (140,000 euro), l’intervento di efficientamento energetico scuola primaria G.Carducci (1,255,000 euro), la costruzione di nuovi blocchi di loculi cimiteriali presso il cimitero comunale del capoluogo suddivisi in manufatti da circa 40 loculi cadauno da eseguirsi in singoli lotti annuali (100.000 euro), il consolidamento del movimento franoso in area calanchiva lungo la strada comunale di Casale (680,000 euro).

Nel piano triennale le opere più significative previste per il 2026 sono invece la passerella che collegherà il parcheggio di piazza dei Macelli al ponte sull’Agliena (450.000 euro), la pista ciclabile che correrà lungo via fiorentina, da via Volta fino a piazza dei Macelli (195.000 euro), il nuovo impianto di illuminazione del Palazzo Pretoro e della Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero (280.000 euro), il rifacimento della tribuna del campo sussidiario di calcio (369.000 euro), il rifacimento di marciapiedi e strade nella zona con le vie di astronomi e navigatori (325.000 euro), la ristrutturazione del bocciodromo (350.000 euro), il nuovo percorso ciclopedonale lungo il torrento Agliena (360.000 euro).

Per il 2027 previste invece, la bonifica dall’amianto e rifacimento del tetto del centro operativo comunale (400.000 euro) e la realizzazione del terzo lotto del Parco Libera Tutti (200.000 euro).

"Dare risposte alle esigenze della comunità in termini sociali, infrastrutturali, dell’edilizia scolastica, culturale e sportiva: è con questo obiettivo che abbiamo elaborato il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 - sottolineano il sindaco Giovanni Campatelli e l’assessora ai Lavori pubblici, Benedetta Bagni - Sono previsti investimenti per quasi 8 milioni di euro per migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini ma anche per consolidare la attrattività di Certaldo dal punto di vista turistico e culturale, con interventi importanti per il restauro di Casa Boccaccio e Palazzo Pretorio, oltre che per la conclusione del cantiere della nuova piscina comunale. Nel 2026, maggiori attenzioni saranno dedicate al tema della viabilità dolce, con lo sviluppo delle piste ciclabili e la riqualificazione del bocciodromo comunale come vero e proprio centro polifunzionale, per poi, nel 2027, puntare fra l’altro alla realizzazione del terzo lotto del Parco Libera Tutti, luogo di incontro e inclusione per tutta la comunità".

Fonte: Comune di Certaldo

