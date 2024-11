Dopo la sconfitta l'Abc Solettificio Manetti punta alla sfida con Quarrata

Ricompattarsi e rialzare a testa. Dopo la pesante sconfitta casalinga per mano di Mens Sana, è questo l’obiettivo dell’Abc Solettificio Manetti, che sabato 2 novembre alle ore 21 farà visita al Dany Basket Quarrata per la settima giornata di B Interregionale (arbitri Corso di Pisa, Rossetti di Rosignano Marittimo).

Una partita delicata e complessa per i ragazzi di Samuele Manetti che, oltre a ritrovare la compattezza mancata domenica scorsa, dovranno ancora una volta fare i conti con una settimana a dir poco travagliata dal punto di vista dell’infermeria. Gara dal sapore speciale, inoltre, per Francesco Falaschi, che tornerà per la prima volta da ex al PalaMelo in cui ha vissuto le ultime tre stagioni.

Tante le motivazioni anche per il Dany Basket di Alberto Tonfoni, che naviga nella zona di metà classifica con tre vittorie all’attivo fino ad oggi ed è reduce dal ko sul parquet dell’Etrusca, sconfitta che spingerà i biancoblu a cercare l’immediato riscatto davanti al pubblico di casa. Un roster, quello mobiliero, che accanto alle conferme di Balducci, Antonini, Regoli, Molteni e Tiberti è andato ad inserire cinque pedine che assicurano centimetri ed esperienza a coach Tonfoni. Nel reparto esterni sono approdati a Quarrata Nicola Calabrese, classe ’01, reduce dall’ultima stagione in maglia Use Empoli ma con trascorsi all’Andrea Costa Imola in A2 e a Faenza, Ancona e Jesi, e il classe ’06 lettone Diks Janis Bortnikovs, ex Crema in B Nazionale. Passando al pacchetto lunghi, in estate hanno accolto la sfida biancoblu l’ala classe ’95 Giorgio Artioli, la scorsa stagione a Prato dopo una carriera spesa tra serie B (Livorno, Montecatini, Catanzaro, Piacenza, Omegna, Cecina e Corato) e A2 (Trapani), e il centro classe ’07 ex Latina Ayuel Makuac Nyuol. È infine di poche settimane fa l’innesto in pianta stabile di Simone Angelucci, ala classe ’98, cresciuto in maglia Use prima di intraprendere varie esperienze lontano da casa tra cui San Severo in A2 e Bottegone, Campli, Giulianova, Sangiorgese e Gema Montecatini in serie B.

“Ci aspetta sicuramente una partita molto difficile – commenta Lorenzo Rosi -, Quarrata è un’ottima squadra e vorrà ad ogni costo riscattare la sconfitta di San Miniato. Per quanto ci riguarda, nonostante gli infortuni, scenderemo in campo uniti e determinati cercando di far emergere lo spirito di squadra e la voglia enorme che abbiamo di riscattarci e portare a casa i due punti”.

