Incidente in Fi-Pi-Li a Pontedera in direzione Firenze, due feriti

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li all'altezza di Pontedera, in direzione Firenze. A rimanere coinvolti la motrice di un tir e un'auto, che si è ribaltata nel tratto di strada tra l'uscita di Ponsacco e il sottopasso della frazione Il Romito, poco prima dell'uscita di Pontedera.

Sul posto poco dopo le 10 sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, i mezzi di soccorso inviati dal 118, personale Avr e polizia stradale per i rilievi. Due le persone rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera in codice giallo. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza mezzi coinvolti e luogo dell'intervento.

In seguito all'incidente segnalati rallentamenti al traffico, al momento ancora in corso.

