Lavori a Ponzano, il consigliere Masi: "Un cantiere in casa. E l'assessore cosa ne pensa?"

"Via Nobile, a Ponzano, da zona tranquilla, circondata dal verde, è diventata parte di un cantiere di Ferrovie". Così Leonardo Masi, consigliere comunale di Buongiorno Empoli, tramite la sua pagina facebook denuncia la situazione nel quartiere della città, definendola "un cantiere in casa". Come riferito da Masi "a pochissimi metri (5-6 metri) dall'ultimo condominio di via Nobile, infatti, ferrovie ha costruito uno spazio cantiere, sopraelevato rispetto alla strada comunale di 2mt che quindi arriva all'altezza dei balconi del primo piano. Nel cantiere è un via vai di bilici, escavatori e ruspe che caricano e scaricano sassi, blocchi di cemento e ferro. Oltre a questo la lavorazione vera e propria che a volte avviene anche per tutta la notte, con generatori, motori e macchinari accesi".

Nel post, il consigliere pubblica anche un video di una ruspa al lavoro. "Ho personalmente avvertito della situazione l'assessore Falorni quasi un mese fa. Ancora non mi ha riferito niente, ma questo non sarebbe un problema. Non lo ha fatto neanche con gli abitanti della zona e non mi risulta che sia andato a fare un sopralluogo. È quasi due anni che vengono mandati reclami all'amministrazione, ma nulla si è mosso. Vorrei anche mettere a conoscenza l'assessore che, - conclude Masi - quando c'è la riasfaltatura di una strada, chi fa quel lavoro, lo esegue anche senza che lui sia lì a farsi la foto e potrebbe invece impiegare quel tempo per provare a risolvere altri problemi".

Notizie correlate