Alluvione Castelfiorentino, donazione dalla Pro Loco di Torre per le famiglie

Ancora una volta è la solidarietà a guidare la Pro Loco di Torre. Dopo l'alluvione che lo scorso 17-18 ottobre ha pesantemente colpito il territorio di Castelfiorentino, la Pro Loco guidata dal presidente Roberto Pellegrini ha deciso di effettuare una donazione di 700 euro alla Pro Loco di Castelfiorentino che sarà utilizzata proprio per i danni causati dall'evento alluvionale.

"Non potevamo restare indifferenti di fronte a quanto accaduto alla popolazione di Castelfiorentino - spiega Roberto Pellegrini - pertanto come Pro Loco abbiamo deciso di effettuare questa donazione che la sindaca Francesca Giannì ci ha assicurato verrà utilizzata per dare un aiuto concreto alle famiglie che sono state pesantemente colpite da questa emergenza".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

