"Antenna trasparente", a Empoli convegno su telefonia mobile aperto alla cittadinanza

Un altro passo in avanti verso l’ascolto della cittadinanza e l’informazione sul tema 'Antenna trasparente', la ‘strategia’ che l’amministrazione comunale ha subito messo in campo in questi mesi, facendo il punto insieme agli esperti, organizzando un convegno sul tema “Impianti di telefonia mobile”, in programma nel Cenacolo degli Agostiniani, via dei Neri, 15, che si terrà mercoledì 6 novembre 2024, alle 21.

PROGRAMMA - I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi e dell’assessora alla Qualità della Vita e alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci.

A seguire gli interventi dei relatori: Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica emerita dell’Istituto Ramazzini di Bologna, Comitato Scientifico ISDE-Italia, Medici per l’Ambiente, interverrà sui ‘Campi elettromagnetici a radiofrequenza: cosa sappiamo e cosa dovremmo sapere’;

Giuseppe Teodoro, vicepresidente di Ecoland, consulente delle amministrazioni comunali per le politiche di gestione territoriale delle infrastrutture di comunicazione elettronica, parlerà di ‘Politiche di gestione territoriale: il ruolo delle amministrazioni locali e dei cittadini nelle azioni di contenimento dell’inquinamento elettromagnetico’.

Chiuderà la serata, Alfio Turcon di Polab srl, società che opera nel campo dell’elettromagnetismo ambientale con progetti, misure e monitoraggi nei settori dell’industria, dei servizi e della pubblica amministrazione locale, con l’intervento sugli ‘Strumenti di pianificazione comunale per una infrastrutturazione sostenibile del territorio, tra semplificazioni normative e evoluzioni tecnologiche’.

Moderatore della serata, Elia Billero, coordinatore dell’ufficio stampa del Comune di Empoli.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate