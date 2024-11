Buongiorno Empoli risponde a Campinoti: "Caduta di stile e toni inadeguati"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Buongiorno Empoli in risposta al consigliere Simone Campinoti.

Ci stupiscono i toni con cui il capogruppo di Forza Italia, Simone Campinoti, già candidato sindaco per una delle due coalizioni di centro-destra, professandosi un vero democratico, ringrazia "chi non vota per il Masi", in un comunicato stampa recente. Oltre che una caduta di stile, probabilmente dettata da un approccio irruento a certe analisi, riteniamo che i toni adottati siano inadeguati, specie se utilizzati da chi ricopre un incarico istituzionale.

Come lista che ha sostenuto la candidatura a Sindaco di Leonardo Masi e da cui quest'ultimo proviene, ci sentiamo chiamati in causa e chiediamo, gentilmente, di non ricevere lezioni di democrazia da chi chiedeva agli elettori di andare al mare nel giorno del ballottaggio.

Questa è una considerazione che poniamo sul metodo; nel merito, invece, vorremo ricordare a Forza Italia che il problema della democrazia in America latina, si chiama "dottrina Monroe". Ovvero la politica che da sempre gli USA, fedelissimi alleati dei forzisti, hanno da sempre adottato nel continente, che spesso definivano "il loro giardino di casa". Infatti hanno sempre sostenuto golpe militari e dittature di estrema destra, purché facessero gli interessi delle multinazionali statunitensi. Forzisti che sono gli stessi alleati dello stato neo-fascista di Israele.

Concludiamo con l'auspicio che Campinoti e Forza Italia condannino i crimini contro i diritti umani e contro la democrazia dei loro alleati; con la differenza di forma, ma che in politica diventa sostanza, che non ci permetteremmo mai di ringraziare "chi non vota per il Campinoti".

Fonte: Buongiorno Empoli

