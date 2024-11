Furto in un supermercato a Empoli, arrestata una donna

Dopo aver preso della merce dagli scaffali, ha tentato di allontanarsi senza pagare. È successo a Empoli dove una donna di 60 anni è stata arrestata dai carabinieri, in flagranza di reato, per furto aggravato. Sul posto, alla Coop in via Sanzio, sono intervenuti i militari di Empoli su richiesta di intervento al 112 da parte della vigilanza del supermercato. Identificata la donna, originaria della provincia di Pisa, è stata trovata in possesso nella sua borsa di alcuni beni asportati dall'esercizio commerciale per un totale di 80 euro, tra i quali una bottiglia di alcol, una di acqua tonica e un libro. Arrestata, come disposto dall'autorità giudiziaria nella mattina del 30 ottobre è stata condotta in Tribunale a Firenze per la convalida.

