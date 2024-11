L'Abc non passa, il PalaMelo di Quarrata resta ancora tabù

L’Abc Solettificio Manetti ci prova oltre l’emergenza ed oltre gli infortuni, ma alla fine i due punti restano al Dany Basket di Quarrata che chiude la pratica sul 91-79. Una gara di fatto sempre amministrata dalla squadra di casa, nonostante i ragazzi di Samuele Manetti, pur con le rotazioni ridotte, siano riusciti a tenere i giochi aperti fino a cinque minuti dalla sirena. Da segnalare l’ottima prestazione dell’ex di turno, Francesco Falaschi, autore di 22 punti e 24 di valutazione, e la buona risposta degli under 19, chiamati questa sera a minutaggi e responsabilità senz’altro maggiori. Un’Abc che, pur con la tegola della terza sconfitta consecutiva, ha mostrato una reazione rispetto alla ben più opaca prestazione di sette giorni fa contro Mens Sana, reazione che tutti ci auguriamo possa rappresentare il primo passo per uscire da una situazione quantomeno complessa.

LA CRONACA

Quintetti

Quarrata: Antonini, Molteni, Regoli, Tiberti, Artioli

Abc: Ciano, Corbinelli, Lazzeri, Falaschi, Cantini

Sul 7-0 a firma Tiberti, l’ex Falaschi inaugura le danze gialloblu seguito dalla tripla di Corbinelli che tiene l’Abc a contatto. Ed è proprio Falaschi, servito da Ciano, a trovare la prima parità a quota 7 dopo quattro giri di cronometro. Qualche disattenzione difensiva castellana permette a Quarrata di tenere la testa avanti: l’Abc, infatti, resta incollata ma senza mai riuscire ad impattare. Sul finale è Regoli a mettere l’ipoteca sul primo vero tentativo di allungo locale che vale il 23-16 al primo riposo.

Al rientro sale in cattedra Bortnikovs, che grazie a due triple a distanza ravvicinata prova a scavare il solco e costringe coach Manetti a rifugiarsi nel time out sul 31-19. Corbinelli e Ciano battono due colpi per l’Abc che però fatica a contenere gli attacchi locali, così Tiberti e Molteni puniscono ripetutamente dalla lunga distanza e scrivono 41-25 al 17′. Due magie di Ciano e la penetrazione al ferro di Cantini provano timidamente a spostare l’inerzia (44-34), ma Bortnikovs dalla lunetta manda tutti all’intervallo sul 45-34.

Regoli da tre punti inaugura la ripresa mentre l’Abc prova con calma a ricucire. Viviani apre il mini break gialloblu, seguito da Ciano e Falaschi che concretizzano due ottimi recuperi difensivi e dimezzano lo svantaggio: 50-45 al 24′. Ma proprio sul più bello Artioli, lasciato solo sull’arco, ringrazia e punisce rispedendo indietro i gialloblu. Sul nuovo tentativo di allungo locale, però, l’Abc alza l’intensità difensiva mentre Rosi e Corbinelli si infiammano dall’arco piazzando tre triple a distanza ravvicinata che scrivono 63-60 alla terza sirena.

All’inizio del rettilineo finale la bomba di Antonini raffredda gli animi castellani e prova a far nuovamente decollare i mobilieri, mentre Artioli dalla lunetta ristabilisce la doppia cifra di vantaggio dopo tre giri di cronometro (75-64). L’Abc non smette di crederci e sul nuovo -13 quattro punti di Falaschi riducono nuovamente la forbice (79-70 al 37′). Si tratta, però, dell’ultimo sussulto castellano: nei due giri di lancette finali Quarrata tiene saldo il controllo e fa partire i titoli di coda.

DANY BASKET QUARRATA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 91-79

Dany Basket Quarrata: Angelucci 12, Lytvyn ne, Artioli 12, Nyuol ne, Balducci 3, Molteni 9, Calabrese ne, Bortnikovs 10, Regoli 13, Antonini 7, Babovic 2, Tiberti 23. All. Tonfoni. Ass. Matteoni, Livi,

Stats totali: 20/41 (49%) da due, 12/29 (41%) da tre, 15/23 (65%) ai liberi, 53 rimbalzi (31 dif, 22 off), 26 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 21, Rosi 6, Lazzeri 11, Ticciati, Corbinelli 12, Cicilano ne, Viviani 2, Marchetti ne, Falaschi 22, Cantini 5, Gutierrez ne. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 20/44 (45%) da due, 7/24 (29%) da tre, 18/26 (69%) ai liberi, 30 rimbalzi (19 df, 11 off), 11 assist.

Parziali: 23-16, 45-34 (22-18), 63-60 (18-26), 91-79 (28-19)

Arbitri: Corso di Pisa, Rossetti di Rosignano Marittimo.

