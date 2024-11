Quasi 3.000 euro in beneficenza ai "Ragazzi di Cerbaiola", i ringraziamenti del presidente Terreni

Un successo di qualità, pubblico e incassi che ha portato ben 2.800 euro di beneficenza ai "Ragazzi di Cerbaiola". È il risultato del musical "Quasimodo amò Esmeralda" realizzato dall’associazione Musica Mundi. A darne notizia è il presidente dell'associazione di "Ragazzi di Cerbaiola", Rolando Terreni.

"Grazie a tutta l’equipe guidata dal nostra beneamata Cristina e Sandra Marescalchi hanno - con la loro bravura e professionalità - entusiasmato i circa 300 spettatori. Questi spettacoli servono per raccogliere fondi per la nostra associazione in quanto dobbiamo: pulire i campi degli ulivi con il trattore costo circa 500,00 euro – raccogliere le olive - fornire al centro la materia prima ( ceramica per fare gli oggetti da regalo, ) ed altro. Sono inoltre spettacoli ideati e fatti per i nostri ragazzi disabili che hanno diritto ad uscire e godersi i bei spettacoli che l’associazione Musica Mundi fa per noi. Invitiamo tutti ai prossimi spettacoli (15 dicembre 2024 a Vinci ) dell’associazione guidata dalla nostra carissima compagna di viaggio Cristina Pagliai. Un grande ringraziamento anche a Claudio di “Testa Alta per la donazione fatta alla nostra associazione."

