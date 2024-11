Guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di armi: otto persone fermate tra Pisa, Navacchio e Volterra

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria cinque persone per guida in stato di ebbrezza e tre per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel comprensorio della Compagnia di Pisa, i militari della Sezione Radiomobile, in circostanze distinte, hanno denunciato in stato di libertà 4 utenti della strada che, sottoposti ad accertamenti mediante etilometro,sono stati sorpresi con un tasso alcolemico anche superiore a tre volte il limite consentito dalla Normativa di settore.

Nel territorio della Compagnia di Pontedera , i militari della Stazione di Navacchio, su segnalazione pervenuta alla locale Centrale Operativa, sono intervenuti in un sinistro stradale senza feriti. A seguito di accertamenti, il conducente dell’auto coinvolta è risultato positivo al test dell’etilometro con un tasso superiore a sei volte il limite previsto.

In ognuna delle circostanze, i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro delle patenti di guida e alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Pisa.

Mentre i Carabinieri della Stazione di Volterra, nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio svolto lungo le vie del centro cittadino, hanno proceduto al controllo d’iniziativa di un uomo che alla vista dei militari si era dato alla fuga con passo spedito. Una volta raggiunto, ricorrendone i presupposti, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire nello zaino due coltelli a serramanico della rispettiva lunghezza di 16 cm di 6,5 di lama e 18,5 cm di cui 8 di lama e del cui porto non forniva alcuna giustificazione valida. Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nell’hinterland pisano i militari della Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà una persona poiché trovata in possesso di due coltelli a serramanico di cui uno della lunghezza complessiva di 18 cm e uno di 21 cm; un altro soggetto, sottoposto a controllo dai Carabinieri della Stazione di Pisa Porta a Mare, nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Pisa, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 20 cm di cui 8 di lama. Armi bianche sottoposte a sequestro.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, le eventuali responsabilità delle persone denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.

