Ladri di cene, lasciano senza il pasto gli operatori del 118 in servizio

Uomini del pronto soccorso derubati della cena mentre erano in servizio. Questo è quanto è accaduto ieri sera in via Erbosa in zona Giotto ad Arezzo. Gli uomini erano scesi dall'ambulanza per prestare soccorso ad un paziente colpito da malore in casa propria. La cena era all'interno del mezzo, ma al loro ritorno era scomparsa. Avevano portato con loro niente più di un panino e una bibita. Solo al momento della fine del servizio di soccorso, ovvero un codice rosso preso in carico insieme all'automedica, si sono accorti di essere stati derubati della propria cena. Più che il danno, lo stupore ha lasciato tutti esterefatti dell'accaduto, che è stato prontamente segnalato alle forze dell'ordine.

