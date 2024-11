Malore per una sub cinquantenne, interviene anche il Pegaso

Una donna di 50 anni di età ha accusato un malore al termine di un'immersione subacquea proprio mentre stava per risalire in superficie. Il fatto è avvenuto a Porto Ercole all'Argentario (Grosseto). Sono giunte sul posto l'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica di Orbetello ed è stato chiesto a scopo precauzionale anche l'intervento del Pegaso. Proprio con l'elisoccorso la donna è stata trasportata a Grosseto all'ospedale Misericordia, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Notizie correlate