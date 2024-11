A Gambassi Terme 'Costruisci il tuo futuro', evento di orientamento formativo e professionale per giovani e famiglie

Il Comune di Gambassi Terme organizza l'iniziativa "Costruisci il tuo futuro", un evento dedicato a giovani e famiglie interessati a scoprire opportunità formative avanzate per costruire una carriera solida e specializzata. L'incontro si terrà sabato 9 novembre 2024, alle ore 10:30, presso l'Edificio Polifunzionale (ex Teatro) di Gambassi Terme.

L'evento offrirà una panoramica sui percorsi post-diploma degli ITS Academy, istituti di Istruzione Tecnologica Superiore che propongono corsi tecnici con alti livelli di specializzazione e concrete prospettive occupazionali. Il sindaco Sergio Marzocchi aprirà l'incontro, cui seguiranno gli interventi delle principali Fondazioni ITS Academy, tra cui ITS TAB per Turismo e Beni Culturali, ITS Prime Tech Academy, ITS MITA per il Made in Italy, ITS Prodigi per il settore Informatico, ITS Vita per il Chimico Farmaceutico, e molte altre.

Saranno presenti anche studenti ed ex-alunni che condivideranno le loro esperienze, offrendo testimonianze utili per comprendere meglio le potenzialità di questi percorsi formativi. L'invito è rivolto a tutti i giovani e alle famiglie del territorio che vogliono esplorare nuove prospettive per il futuro professionale.

