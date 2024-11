Arrestato 19enne per aggressione ai carabinieri durante un controllo

A Volterra un giovane di 19 anni è stato arrestato per violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per ubriachezza. La scorsa notte, durante un controllo nelle vie del centro, il giovane ha reagito spintonando un carabiniere e colpendo un altro con un pugno. Prima di essere bloccato, ha anche ingoiato un piccolo involucro estratto dal portafoglio. Portato in caserma, ha continuato a minacciare e insultare i militari. Dopo l'udienza di convalida, gli sono stati imposti l’obbligo di dimora e la permanenza notturna in casa. Il carabiniere colpito ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.

