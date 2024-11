Doppia vittoria in casa Abc, Gialloblu e Basket Castelfiorentino chiudono in vantaggio

Divisione Regionale 2. Prosegue spedita la marcia dei ragazzi di Dario Chiarugi che sul parquet del Santo Stefano Basket portano a casa il terzo acuto consecutivo: 57-66 il finale della quarta giornata. Dopo tre quarti condotti sul filo dell’equilibrio, i gialloblu cambiano passo nella frazione finale, quando alzano l’intensità sia in attacco che in difesa e scappano via mantenendo così l’imbattibilità.

“Abbiamo approcciato bene, con due triple che ci hanno dato subito una bella carica e una buona intensità difensiva – commenta coach Chiarugi -, nonostante i primi due quarti siano stati scanditi da ritmi abbastanza lenti e macchinosi da entrambe le parti. Nella terza frazione, dopo il punto a punto iniziale, abbiamo peccato di qualche disattenzione in difesa lasciandogli troppe penetrazioni facili al ferro, così loro hanno piazzato un mini allungo e messo la testa avanti al 30′. Nell’ultimo quarto, però, siamo stati bravi ad alzare il ritmo mettendoli in difficoltà. Ne è emersa una quarta frazione sempre in controllo in cui siamo scappati chiudendo poi i giochi dalla lunetta dove, a differenza delle precedenti gare, abbiamo mantenuto la lucidità senza mai sbagliare”.

Prossimo impegno sabato 9 novembre alle 21 al PalaBetti contro il Basket La Crocetta.

SANTO STEFANO BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 57-66

Tabellino: Fabrizzi 8, Talluri J. 7, Iserani 16, Cetti 4, Zampacavallo 6, Turini 13, La Rosa 8, Dragoni 3, Tavarez 1, Talluri T., Filippini, Mugnaini ne. All. Chiarugi.

Parziali: 12-13, 26-27 (14-14), 47-43 (21-16), 57-66 (10-23)

Arbitri: Riccardini di Poggibonsi, Cavallo di Siena.

Serie C Femminile. Tornano alla vittoria le ragazze di Gianni Lazzeretti, che davanti al pubblico di casa chiudono sul 47-42 la pratica Pallacanestro Femminile Firenze.

Dopo il punto a punto iniziale le gialloblu, che ritrovano Bianca Caparrini, prendono in mano l’inerzia nella seconda frazione per poi tenere la testa avanti fino allo scadere. Grande equilibrio, infatti, in avvio di gara, con le squadre che viaggiano a braccetto tanto che al 10′ il tabellone segna 13-10. Nel secondo quarto, però, Lucchesi e compagne stringono le maglie difensive, preludio all’allungo che indirizza la gara: 26-15 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi le gialloblu difendono il vantaggio accumulato (36-27 alla terza sirena) finché nell’ultimo quarto, a fronte degli assalti fiorentini, sono brave a tenere alta la concentrazione rispedendo al mittente i tentativi ospiti di mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno sabato 9 novembre alle 18:30 sul parquet della Pallacanestro Femminile Pisa.

BASKET CASTELFIORENTINO – PALL. FEMMINILE FIRENZE 47-42

Tabellino: Banchelli 15, Bellantoni 12, Baldinotti 5, Lucchesi 6, Caparrini 6, D’Ambrosio 3, De Felice, Ancillotti, Bandinelli, Costa, Sanesi, Canepa ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 13-10, 26-15 (13-5), 36-27 (10-12), 47-42 (11-15)

Arbitro: Cammilli di Empoli.

