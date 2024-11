Il ritrovato splendore della Melagrana di Giuseppe Carta

La scultura “Melagrana” del maestro Giuseppe Carta fu collocata a Pontedera al centro della rotatoria dove si intersecano la via Tosco-Romagnola e viale Asia il 29 Giugno 2018, su iniziativa del Gruppo Lupi-We Care che così festeggiò i 40 anni dalla fondazione dell’azienda. La gigantesca Melagrana, larga nove metri per sei metri di altezza, fa parte delle grandi sculture che il maestro Carta definisce “Germinazioni” e simboleggia la fecondità, intesa come costruzione di comunità e di coesione sociale. Una fonte di bellezza, di vita e di speranza.

Con il trascorrere del tempo, le intemperie e l’inquinamento prodotto dal traffico hanno alterato l’aspetto dell’opera e il Gruppo Lupi-We Care ha così deciso di farsi carico del restauro. L’intervento, realizzato da un’azienda specializzata sotto la supervisione del maestro Carta, è consistito in un’attenta operazione di ripulitura delle parti visibili della scultura e in una successiva verniciatura, utilizzando particolari miscele che hanno consentito di recuperare l’originale tonalità bronzea.

Il 4 Novembre 2024 la Melagrana restaurata è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Pontedera Matteo Franconi, del ceo del Gruppo Lupi-We Care Giacomo Gronchi e del maestro Giuseppe Carta.

“Siamo orgogliosi di annunciare il completamento del restauro della Melagrana, un simbolo prezioso della nostra comunità – ha dichiarato Giacomo Gronchi, ceo del Gruppo Lupi-We care, convinto sostenitore del progetto di restauro – Grazie a questo intervento, abbiamo contribuito a preservare il nostro patrimonio artistico e culturale per le generazioni future. Rivolgo un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno preso possibile la realizzazione di questo progetto. Il nostro impegno verso il territorio e i suoi cittadini continua perché prendersi cura delle persone fa parte del dna della nostra azienda”.

Giuseppe Carta ha ricordato la genesi di Melagrana, realizzata con l’antica tecnica della fusione a cera persa a Pietrasanta per il Teatro del Silenzio di Lajatico come scultura simbolo dell’edizione 2012 dell’Humanitarian Award di Andrea Bocelli. Lì rimase per un anno, dopo di che fu trasferita a Roma per un mese. Infine, su proposta di Alberto Bartalini, direttore artistico del Teatro del Silenzio, il Gruppo Lupi-We Care decise di acquistarla per collocarla in un luogo di Pontedera che ne consentisse la più ampia condivisione con i cittadini e con i visitatori.

“E’ una bella storia che rende onore a questa scultura – ha detto il maestro Giuseppe Carta – La Melagrana simboleggia la fertilità e io la chiamo la Germinazione delle Germinazioni perché si apre e sparge i suoi frutti, quindi tutta la sua vita, sulla terra. Le restauratrici hanno fatto un lavoro eccezionale”.

“Ringrazio moltissimo il Gruppo Lupi per questo intervento di restauro che ha restituito lo splendore iniziale alla Melagrana di Giuseppe Carta – ha commentato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi – Credo che l’Italia dovrebbe premiare i contaminatori di bellezza e tutti coloro che, come il Gruppo Lupi, si impegnano nella diffusione e nella conservazione dell’arte, al fine di rendere partecipe della bellezza tutta la comunità e trasmetterla alle nuove generazioni”.

Fonte: Ufficio Stampa

