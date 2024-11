Mostro di Firenze, accertamenti legali sulla tenda dell’omicidio degli Scopeti del 1985

In preparazione della richiesta di revisione della condanna all'ergastolo di Mario Vanni, ex postino di San Casciano scomparso nel 2009 e condannato come complice del "Mostro di Firenze," la difesa ha avviato nuovi accertamenti su un reperto chiave: la tenda dell’omicidio degli Scopeti del 1985. Su richiesta degli avvocati Antonio Mazzeo e Valter Biscotti, oggi la procura di Firenze ha autorizzato l'analisi della tenda in cui vennero uccisi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili. La difesa, assistita dai consulenti Francesco Cappelletti e Primo Brachi, si concentra sulle condizioni della tenda per verificare l’esistenza di eventuali tagli. Questa analisi mira a supportare la richiesta di revisione della sentenza. L’avvocato Biscotti ha espresso gratitudine per la collaborazione della procura, che ha fornito tutto il materiale richiesto.

Notizie correlate