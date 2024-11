Violenze sul personale sanitario, mozione FdI votata all'unanimità in consiglio comunale

Esprimiamo la nostra soddisfazione riguardo la mozione che Fratelli d'Italia Castelfiorentino ha discusso nell'ultimo consiglio comunale del 30 ottobre scorso, riguardo le violenze che il personale sanitario, medici, infermieri,oss, ricevono da partenti, amici, conoscenti dei ricoverati nei reparti o nelle sale d'aspetto dei pronto soccorso.

Una mozione votata ad unanimità dal consiglio comunale. Un tema importante che non doveva lasciarci indifferenti perché tale fenomeno è riconducibile a tutti gli effetti alla tematica relativa alla sicurezza, ma anche e non da meno alla dignità dei luoghi di lavoro e non può nella maniera più assoluta essere e non preso in considerazione, tenuto conto del grido d'allarme lanciato dalle associazioni e dai sindacati toscani medici infermieri. Auspichiamo una presenza massiccia di personale qualificato di vigilanza che rappresenterebbe un importante elemento di prevenzione e eventuale di contenimento di tali deprecabili situazioni.

Serena Urso

Capogruppo

Fratelli d’Italia Castelfiorentino

