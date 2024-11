A Certaldo sostenibilità ambientale e inclusione con il progetto Erasmus+ 'Seeds will grow'

Il progetto Erasmus+ intitolato "Seeds will grow" coinvolge le due scuole dell'infanzia dell'IC Certaldo. Nel corso di due anni, dal 2024 al 2026, le scuole lavoreranno in gruppi eterogenei, suddivisi per età e competenze, creando piccoli "Garden club" guidati dalle insegnanti. Questi club si occuperanno della cura e del mantenimento degli spazi verdi nei giardini delle rispettive scuole. L'educazione all'aperto faciliterà il coinvolgimento e l'inclusione dei bambini e delle bambine con diversabilità. Il progetto si propone di promuovere una maggiore sensibilità verso la sostenibilità ambientale e il benessere di adulti e bambini nel contesto scolastico. Le insegnanti Sabrina Iacoponi, Luana Di Vincenzo e Daniela Coda della scuola dell’infanzia Sturiale e della scuola dell’infanzia Ciari, insieme alla dirigente scolastica Angela Surace si sono recate in Irlanda presso la St. Sylvester’s infant school di Malahide, a pochi chilometri da Dublino, per partecipare al primo incontro internazionale del progetto “Seeds will grow” dal 21 al 25 ottobre scorso. L’evento organizzato dalla scuola capofila irlandese è stata un’esperienza di accrescimento professionale e formativo oltre che di scambio di buone pratiche educativo-metodologiche. Insieme alla delegazione italiana si sono incontrate a Malahide anche insegnanti di Porto (Portogallo) e di Salonicco (Grecia) partner del progetto. Durante l’evento le insegnanti ospiti hanno effettuato attività di jobshadowing, di ricerca di strategie utili al benessere di adulti e bambini, scambio di bulbi e di semi che costituiranno i primi elementi di semina a scuola. Siamo certi che questa esperienza darà ottimi frutti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate