Al via le domande per la richiesta di contributo affitto a Santa Maria a Monte

Da ieri è in pubblicazione il bando per la presentazione delle domande per la richiesta di contributo affitto. Il tema della casa, è un diritto fondamentale che ancora oggi trova nella nostra società difficoltà ad essere recepito come tale, dichiara il Sindaco Manuela Del Grande. La Giunta Comunale, però come il precedente anno, ha deciso di investire su questo tema e dedicarvi particolare attenzione, con il finanziamento di risorse proprie, dal momento che di fatto i trasferimenti di risorse da parte della Regione per questo ambito sono stati drasticamente ridotti. Questa Amministrazione ha indicato come criteri di priorità, questi elementi: il sostegno a famiglie di ultra 65enni, a nuclei familiari composti da 5 o più membri, alle famiglie con portatori di handicap grave o invalidità tali da ridurre la capacità lavorativa della persona.

Per presentare la domanda bisogna essere residente nel comune di Santa Monte e occorre possedere i requisiti richiesti nel bando. Occorre possedere un Ise non superiore a 32.192,74 euro e Isee non superiore a 16.500 euro. L’attestazione Isee deve essere in corso di validità ed aggiornata rispetto alla situazione anagrafica della famiglia richiedente alla data di pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla graduatoria.

La domanda potrà essere presentata dal 04/11/2024 al 03/12/2024 alle ore 12:00 tramite le modalità previste nel bando.

Per informazioni contattare il numero: 0587/261663 e.mail: s.guerrieri@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune dii Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

