Controlli nel Fiorentino per Halloween: 7 patenti ritirate, due denunce per alcol, sequestrati 100 grammi di droga

I carabinieri di Pontassieve hanno intensificato i controlli nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo durante il ponte di Ognissanti e la festa di Halloween. L’obiettivo era garantire la sicurezza pubblica e prevenire reati, in particolare quelli legati al possesso di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’effetto di alcool e droghe. Sono state controllate 98 persone, con diverse contravvenzioni e il ritiro di 7 patenti. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze. Inoltre, 15 giovani sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di piccole quantità di droga, e sono stati sequestrati 70 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana, 17 grammi di ketamina e 1 grammo di anfetamina.

