Lavori sull'acquedotto in via delle Colline a Montaione

Oltre 2.400 metri di nuove condotte idriche. Più di 5mila cittadini interessati. Un investimento da 650mila euro. Basterebbero questi numeri per spiegare l’importanza dei lavori di Acque a Montaione, pianificati in sinergia con l’amministrazione comunale e partiti in questi giorni alle porte del capoluogo. L’intervento riguarda la sostituzione e il potenziamento della condotta idrica passante per via delle Colline, con l’obiettivo di migliorare il servizio per gli utenti e di garantire anche la sua sostenibilità, grazie all’eliminazione del rischio di perdite.

I lavori, progettati da Ingegnerie Toscane, si rendono necessari in quanto l’infrastruttura in funzione risulta ormai obsoleta, sia a causa delle sue dimensioni ridotte, sia per la vetustà delle condotte che, oltre a costringere i tecnici del gestore idrico a numerosi interventi di riparazione, si dimostrano sempre meno adeguate a soddisfare il fabbisogno idrico delle utenze servite; il tratto di acquedotto ammalorato sarà sostituito con nuove condotte che, una volta attivate, garantiranno la drastica riduzione dei guasti e quindi degli inconvenienti per gli utenti della zona. Non solo: le nuove tubazioni avranno un diametro doppio rispetto a quelle attuali e saranno realizzate in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto a quelle di “vecchia generazione”. L’intervento consentirà quindi anche un potenziamento del servizio.

Salvo imprevisti legati al meteo, i lavori si concluderanno entro le prime settimane del 2025, con il rifacimento dei nuovi allacci d’utenza e i collegamenti della nuova infrastruttura alla rete idrica. In seguito, trascorso il tempo necessario all’assestamento del terreno e con le condizioni climatiche favorevoli, sarà garantita anche la completa riasfaltatura della strada.

Fonte: Acque SpA

Notizie correlate