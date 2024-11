Pubblica amministrazione digitale, a Sovigliana un Punto Digitale Facile

A Sovigliana è stato istituito un Punto Digitale Facile. Lo sportello, finanziato dalla Regione Toscana, è curato dal Centro L.I.F.E. ed è patrocinato dal Comune di Vinci.

Il Punto Facile Digitale si trova nei locali dello SPI-Cgil di Viale Togliatti 190. È uno sportello dedicato a quanti hanno bisogno di assistenza per l'accesso ai servizi che necessitano delle tecnologie digitali.

Una postazione e un’operatrice dedicata sono disponibili per un percorso di educazione e affiancamento all’uso delle tecnologie digitali, così da poter usufruire e utilizzare al meglio lo Spid, portare avanti pratiche digitali, accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Avere anche una formazione digitale di base per poter essere autonomi.

Lo sportello fornisce assistenza anche per la presentazione delle pratiche digitali necessarie per la rendicontazione relativa ai danni subiti dall’alluvione del 2 e 3 novembre 2023.

“È un servizio importante per il nostro territorio. Permette di ricevere assistenza digitale, oggi fondamentale per portare avanti molte pratiche – conferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci –. Ringrazio il centro LIFE e lo Spi CGIL per aver promosso l'iniziativa che sarà molto utile per la nostra comunità”.

Gli orari

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì anche di pomeriggio, dalle 15 alle 17.

È possibile contattare lo sportello allo 0571902671.

Quali sono i compiti del Punto Digitale Facile:

supporta il cittadino nelle attività legate all’accesso ai servizi pubblici digitali (SPID, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari, ecc.), senza sostituirsi a quest’ultimo nell'accesso e nell'operatività all’interno di aree riservate e personali;

sostiene il cittadino nelle attività legate all’utilizzo di servizi digitali offerti da soggetti privati (gestione di un account di social network, ricerca di opportunità lavorative, acquisti su portali di e-commerce, attività legate all’Internet banking), nel rispetto della privacy del cittadino;

affianca il cittadino nella ricerca e interpretazione critica dei dati e delle informazioni online;

avvicina il cittadino all’utilizzo degli applicativi digitali di base, fruiti da smartphone o da PC (browser, software di elaborazione testi, fogli di calcolo, software di creazione di presentazioni, app di videoconferenza, gestione della posta elettronica);

sensibilizza il cittadino in merito ai processi della sicurezza informatica (tutelare l’utenza dai rischi della rete, proteggere privacy e dati, salvaguardare file, sistemi e dispositivi);

partecipa a iniziative per la formazione e l’aggiornamento sui temi del digitale, al fine di fornire alle persone un servizio sempre al passo con gli standard tecnologici e l’innovazione digitale;

promuove eventi e iniziative culturali sul territorio (presentazioni di nuovi strumenti digitali utili a cittadini, scuole e imprese, coinvolgendoli nelle attività di comunicazione).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate