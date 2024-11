Rubò in un supermercato, rintracciato grazie alle immagini di videosorveglianza

I Carabinieri di Piazza al Serchio, a conclusione d’indagini e accertamenti, sono giunti all’identificazione del presunto autore del furto avvenuto la notte tra il 7 e 8 settembre scorso all’interno del supermercato 'CRAI' di Piazza al Serchio. Si tratterebbe di un cittadino nord africano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, al quale i militari della Garfagnana sono arrivati grazie ad una laboriosa attività di riscontro partita dalle telecamere installate all’interno dell’esercizio commerciale e del circuito di vigilanza cittadino, nonostante il soggetto avesse messo in atto degli accorgimenti al fine di non essere riconosciuto. All’epoca, l’autore del furto aveva forzato le porte scorrevoli dell’ingresso e - una volta all’interno - si era impossessato di circa 300 euro di monete dalle casse e circa 200 euro di prodotti per l’igiene. L’uomo è stato deferito per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Lucca.

