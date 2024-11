"Carcassa di un'auto sulla Francesca": la denuncia del csx a Castelfranco

Nei giorni dopo Ferragosto, il sindaco Fabio Mini si era subito affrettato ad affermare a mezzo stampa di aver avviato le procedure per far rimuovere la carcassa di un'automobile, con ogni probabilità una Smart, lungo la provinciale Nuova Francesca e dall'altro per cercare di capire con l'aiuto della polizia municipale come sia arrivata lì. Inoltre, dichiarò di aver subito contattato Geofor affinché rimuovesse il rottame e di aver avvisato immediatamente la provincia di Pisa proprietaria dell'arteria stradale. Fatto sta, che dopo quasi tre mesi nulla è cambiato. Il mezzo è ancora presente dove è stato abbandonato in prossimità della carreggiata costituendo un pericolo per auto e mezzi pesanti e in più si è riempita di ulteriori rifiuti.

Nel frattempo, in via dello Stadio, in pieno centro urbano è ormai presente da almeno due mesi un'auto abbandonata fatiscente con ruote sfasciate, vetri rotti, airbag scoppiati. I residenti della zona hanno segnalato più volte con richiesta di rimozione visto il degrado della situazione ma nessuna risposta è mai arrivata né dal sindaco Mini né dall'assessore all'ambiente Sgueo e l'auto continua a rimanere abbandonata a bordo strada. Analoga situazione in via Aiale dove si trova un'Audi abbandonata, sottoposta a sequestro, con ruote a terra, fanali rotti e addirittura una wc dentro l’auto. Situazioni di degrado oltre che pericolose perché si trovano a bordo strada prive di segnalazione.

"Siamo di fronte a situazioni di degrado e nessuno fa niente - afferma il capogruppo di opposizione Castelfranco Unita, Federico Grossi. È mai possibile che in tre mesi l'amministrazione comunale non sia riuscita a far rimuovere a proprie spese o sollecitando la provincia il rifiuto speciale sulla provinciale Nuova Francesca con l'auto che nel frattempo si è riempito di sacchi neri, secchi e altro materiale che è stato abbandonato da ignoti? Cosa è stato fatto nel frattempo? Possibile che in altrettanto tempo l'amministrazione non sia riuscita a far rimuovere le auto abbandonate sulle strade comunali di via dello Stadio e quella fatiscente in via Aiale, di concerto con forze dell’ordine? Quali sono le cause che hanno impedito di poter intervenire? Avevano promesso un territorio più pulito e ordinato, ci sembra invece che nessuno stia intervenendo lasciando i cittadini privi di risposte e di interventi efficaci. Quello che più ci dispiace è sentire i residenti delle zone interessate che, pur rivolgendosi correttamente all'amministrazione comunale e agli uffici preposti, non abbiano avuto informazioni in merito né tempistiche di intervento. Ci aspettiamo che il Sindaco e l'assessore all'ambiente Sgueo si attivino velocemente per far rimuovere le carcasse di auto lungo la provinciale e sulle strade comunali come stanno sollecitando i cittadini da tempo. Noi come gruppo di opposizione monitoreremo l'evolversi della situazione - conclude Grossi".

Fonte: Gruppo consiliare centrosinistra - “Castelfranco Unita”

