Cane smarrito a Empoli, la proprietaria lancia l'appello

Bianco è un pastore maremmano di 12 anni, è scappato lunedì 28 ottobre da via del Terrafino a Empoli, di lui non ci sono più tracce. La proprietaria ha lanciato così un appello per ritrovarlo. Pare che il cane sia rimasto tutto il pomeriggio in via delle Croci, poi la mattina del 29 è stato avvistato in zona via Gattaia o via Ragnana.

Il cane potrebbe essere impaurito perciò la padrona raccomanda: "Se qualcuno lo avvista è importante non chiamarlo né cercare di prenderlo, ma magari mettergli un po' di cibo in modo che capisca che lì ha una zona dove può mangiare così da non spostarsi ulteriormente".

Chiunque avvisti l'animale può contattare la proprietaria al +39 3478720401

