Fi-Pi-Li, a Santa Croce un dibattito con Forza Italia

Una tavola rotonda per tenere acceso il dibattito e il confronto sul futuro e sulle scelte della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A organizzarla, Forza Italia. L'evento è in programma venerdì 8 novembre dalle ore 17:00 presso la Saletta Vallini – Biblioteca Adrio Puccini in Largo Delio Nazzi, a Santa Croce sull'Arno (Pisa). Saranno presenti le principali associazioni del commercio e del trasporto e i rappresentanti locali e nazionali di Forza Italia tra cui il vicesegretario nazionale, On. Deborah Bergamini, l'On. Chiara Tenerini ed il segretario regionale del partito toscano, Marco Stella.

"Troppo poco e solo a tratti si è discusso della questione della Fi-Pi-Li - spiega il consigliere provinciale di Forza Italia Pisa, Roberto Sbragia - ed è per questo motivo che abbiamo deciso di organizzare una tavola rotonda di ascolto a Santa Croce sull'Arno, città simbolo della crisi del settore della moda e del conciario dove i partiti che governano la nostra Regione (Pd e alleati) da un lato battono i pugni al tavolo del Governo per chiedere sussidi e sostegni economici, ma allo stesso tempo al tavolo regionale ipotizzano il pedaggio per i tir, che di fatto non è altro che l'introduzione di una nuova tassa indiretta sul quel mondo che coinvolge tante famiglie e imprese ed avrà ricadute sul mondo occupazionale e sui prezzi delle merci. Occorrono chiarezza e coerenza".

Fonte: Ufficio stampa

