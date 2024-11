Arriva 'Fuori Luogo', narrazioni urbane itineranti nel centro di Castelfiorentino

Al via da sabato 9 novembre la rassegna 'Fuori Luogo', un insieme di iniziative di lettura rivolte ad adulti e bambini, promosse dalla Biblioteca Comunale 'Vallesiana' di Castelfiorentino.

Le narrazioni urbane faranno la loro comparsa nel centro cittadino (area del Centro commerciale naturale) per intrattenere adulti e bambini attraverso iniziative di pubblica lettura all’aperto, libere e completamente gratuite.

Le letture itineranti coinvolgeranno i bambini in un viaggio divertente alla scoperta della toponomastica di Castelfiorentino. Mentre gli adulti saranno invitati all’ascolto di storie e aneddoti di vita, versi poetici, tasselli e frammenti di varia umanità.

La rassegna prenderà il via nel pomeriggio di sabato con 'Vie maestre' (ore 15.30, ritrovo in Piazza Gramsci) un evento pensato per i bambini dai dai 6 ai 10 anni che insieme alle loro famiglie potranno avvicinarsi alla conoscenza dei luoghi e dei personaggi più famosi a cui sono intitolate alcune vie del paese.

A seguire (ore 17.00, presso Museo Be.Go.), 'Frammenti', letture tratte dal romanzo umoristico autobiografico “Un uomo a pezzi” di Francesco Muzzopappa a cura di Anna di Maggio. Storie spassose e irresistibili di uno degli scrittori umoristici più amati della letteratura italiana che si racconta per la prima volta attraverso divertenti aneddoti di vita.

L’iniziativa per i bambini sarà integralmente ripetuta sabato 23 novembre, in concomitanza con l’avvio delle iniziative previste per la rievocazione della Pace dopo Montaperti, mentre presso il Museo Be.Go. (sempre alle 17) le parole intense del romanzo “Fuochi” di Marguerite Yourcenar (a cura di Anna Di Maggio) accompagneranno il pubblico adulto in un viaggio alla scoperta dell’amore, sentimento complesso ma unico e affascinante.

“La promozione della lettura attraverso la sua contaminazione con i luoghi della cultura cittadina – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - sono al centro del progetto di lettura e di didattica all'aperto di Fuori Luogo, una rassegna che si propone di portare la biblioteca al di fuori dei suoi spazi tradizionali, per aggiungere alla narrazione orale il valore dei dettagli linguistici, relazionali, emotivi, identitari della comunità. Non solo sentire, ma toccare e vedere le parole, per stimolare nuove forme di partecipazione e di radicamento vissuto al proprio territorio alla propria cultura. Quest'anno abbiamo deciso di dare completa autonomia alla rassegna, e stiamo lavorando con la Biblioteca Vallesiana per continuare a promuovere, in maniera trasversale, la lettura e le sue possibilità esperienziali ed educative".

