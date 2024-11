Rassegna del Gruppo Fotografico Limite alla Fornace Pasquinucci

Inaugurazione sabato 9 novembre alle 17 alla Fornace Pasquinucci, in piazza Dori a Capraia Fiorentina, per la “Rassegna Fotografica” del Gruppo Fotografico Limite dal titolo “ Due settimane in bianco e nero con un tocco a colori”.

Ad esporre i fotografi Fabio Beconcini, Antonella Tomassi, Pier Francesco Baroni e Simone Sonetti che presenteranno le loro ultime creazioni attraverso videoproiezioni ed immagini.

Molti gli appuntamenti durante il periodo espositivo: venerdì 15 novembre, dalle 21.15 alle 23, la possibilità di essere ritratti: la sessione di ritratto è gratuita e le foto saranno inviate per e-mail ai partecipanti una volta conclusa la mostra; nel pomeriggio di sabato 16 invece, con orario 14-19, sarà allestita una sala posa per un photoshooting.

“Una mostra che è la conclusione di un’esperienza collettiva iniziata l’anno scorso e che ci ha portato indietro nel tempo riscoprendo come anche la fotografia digitale possa essere apprezzata in una stampa in bianco-nero”, ha detto il presidente del Gruppo Fotografico Limite Enzo Sanchini.

Infine il 23 novembre per la chiusura, dalle 18.30 alle 20, sarà possibile vivere un’esperienza sensoriale tra fotografia e musica con immagini proiettate sullo sfondo accompagnate da racconti e musica.

La mostra sarà visitabile in concomitanza delle serate con eventi con questo orario 21.15-23.15 e la domenica sarà aperta dalle 16.30 alle 19.30.

Fonte: Ufficio Stampa

