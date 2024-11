Sette arresti per traffico di droga della DDA di Firenze: sequestrati oltre 7 chili di droga

La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Firenze ha arrestato sette persone e condotto 18 perquisizioni nelle province di Firenze, Lecce, Cosenza, Torino, Prato e Vibo Valentia, in un'operazione contro un'organizzazione criminale accusata di traffico di droga. Le indagini, che si sono svolte tra il 2021 e il 2022, hanno svelato legami tra soggetti calabresi residenti in Toscana e altri operanti in Calabria, coinvolti nell’approvvigionamento e distribuzione di cocaina destinata principalmente al Nord Italia.

Durante l’inchiesta, è stato sventato un attentato a Stefanaconi (Vibo Valentia), pianificato per dissidi interni legati al traffico di droga. Un "broker" a Vibo Valentia gestiva gli ordini per conto dell'organizzazione, mentre lo stupefacente veniva trasportato verso Roma, Firenze e Torino in auto modificate con doppifondi. Sono stati arrestati sei corrieri in flagranza e sequestrati 7,6 kg di cocaina, 650 g di marijuana, 20.000 euro e oggetti di valore. Inoltre, è stata confiscata una casa in provincia di Firenze appartenente a uno degli indagati.

