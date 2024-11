Si racconta le novelle del Boccaccio: prossimo appuntamento venerdì 8 novembre

Venerdì 8 novembre, alle 21.30, in Casa Boccaccio va in scena il secondo appuntamento della stagione “Si racconta le novelle del Boccaccio”, a cura della compagnia teatrale “L’Oranona Teatro”.

La sesta novella della quarta giornata racconta di un amore tormentato e infelice, quello di Andreuola, giovane donna di Brescia, figlia di messer Negro da Ponte Carraro, che sposa segretamente, perché ostacolata dalla famiglia, l’amato Gabriotto. I due sono costretti a vedersi di nascosto fino a quando l’uomo muore improvvisamente e Andreuola sceglie di entrare in convento.

Voce narrante Filippo Belli, alla chitarra classica Alessio Montagnani, musiche originali composte dal maestro Damiano Santini, direzione artistica di Martina Dani Recchi.

"Si racconta le novelle del Boccaccio" è un progetto dell’Associazione Polis a cura de L'Oranona Teatro, che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 0571663580 oppure scrivendo a info@laboratoripolis.it

E’ possibile ascoltare le novelle anche grazie a due audiolibri, contenenti le letture integrali delle prime due giornate, direttamente sulla pagina del sito internet dell’Ente Boccaccio, inoltre le novelle relative alla prima e alla seconda giornata sono ascoltabili anche su Spotify, quest’ultimo progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio (ENGB), con sede in Casa Boccaccio a Certaldo (FI), svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi su Boccaccio, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri. Arricchisce, inoltre, la biblioteca, sita nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere di Boccaccio e studi critici sull’autore. www.enteboccaccio.it

Calendario prossimi appuntamenti stagione 2024/2025

13 dicembre, Casa Boccaccio, ore 21:30-23:00

IV, 7 La Simona ama Pasquino

10 gennaio, Casa Boccaccio, ore 21:30-23:00

IV, 8 Girolamo ama la Salvestra

14 febbraio, Casa Boccaccio, ore 21:30-23:00

IV, 9 Messer Guglielmo Rossiglione

14 marzo, Casa Boccaccio, ore 21:30-23:00

IV, 10 La moglie di un medico

11 aprile, Casa Boccaccio, ore 21:30-23:00

V, 1 Cimone

Fonte: Ufficio Stampa Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

