Basket Empoli, la sorpresa Salerno sulla strada dell'Use Rosa Scotti

Si torna in Campania. Dopo la vittoriosa gara d’esordio a Benevento, l’Use Rosa Scotti sarà di nuovo impegnata nella regione del mare e del sole e, almeno per quanto si è visto fino ad oggi, si preannuncia una partita ben più complicata di quella d’esordio. Appuntamento sabato sera alle 19.30 sul difficile campo di Salerno (arbitri Faro e Fornari di Tivoli), un’altra novità per le biancorosse ed un cliente sulla carta decisamente ostico.

“Giochiamo sul campo di quella che è indubbiamente la sorpresa del campionato – attacca deciso coach Alessio Cioni – è una squadra con tantissimi punti nelle mani, che tiene ritmi alti e che in classifica ha sei punti conquistati in modo importante. Ha perso contro due big del girone ma, come noi, ha fatto l’impresa andando a vincere sul campo di Costa Masnaga. Nonostante sia una neopromossa è un vero e proprio scontro diretto, da approcciare quindi con la massima attenzione. Salerno ha Oliveira che è la miglior marcatrice del campionato con 25 punti di media a partita e che, soprattutto, avrà tanto entusiasmo. Oltre alla forza delle avversarie c’è poi anche la difficoltà di una trasferta lunga che speriamo non incida. Veniamo da una settimana particolare con i due supplementari che si sono fatti sentire per chi aveva qualche acciacco e quindi non ci siamo potute allenare al massimo delle nostre potenzialità. Naturalmente speriamo di arrivare pronte alla partita per giocarcela al meglio delle nostre possibilità proseguendo nel nostro finora ottimo campionato”.

La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube salernobasket92.

