Arriva ad Empoli 'Elerent': un servizio di bike sharing "per una città sempre più green"

Un'altro passo compiuto dal Comune di Empoli verso una mobilità urbana sempre più verde e sostenibile, con la presentazione quest'oggi delle nuove bici di Elerent.

È stato inagurato quest'oggi in piazza Farinata degli Uberti il nuovo servizio di bike sharing offerto da Elerent, un'azienda leader nel settore sia a livello nazionale che europeo.

Saranno collocate ben 20 biciclette elettriche a disposizione della cittadinanza in varie zone del Comune di Empoli per supportare il trasporto locale: "Sarà un modo per avvicinare Empoli al green- afferma Alessio Treglia, fondatore e amministratore delegato di Elerent - offrendo una alternativa valida ai soliti mezzi di trasporto che si usano quotidianamente, sarà anche un servizio che andrà a contrastare gli effetti del cambiamento climatico".

COME POSSO 'NOLEGGIARE' UNA BICI?

Per poter usare le biciclette si dovrà scarica un App sul proprio telefono, l'App Elerent. Una volta compiuta la registrazione, si dovrà cliccare su una mappa della città. Nella mappa saranno visibili i veicoli più vicini a noi euna volta indiviudato e cliccato il mezzo che più ci interessa, potremmo prenotarlo. Una volta raggiunta la bici che abbiamo prenotato, sempre attraverso l'App, potremmo sbloccare il mezzo ed iniziare il nostro viaggio.

Per bloccare le bici al termine del nostro viaggio, sarà necessario trovarsi all’interno della zona di utilizzo, indicata sulla mappa. Individuato un parcheggio adatto, dovremmo chiudere manualmente il lucchetto posteriore e cliccare su “Termina Corsa”. Una volta scattata la foto di fine corsa, il viaggio termina correttamente. Le bici sono dotate di gps contro il rischio di furto e hanno una mappatura per poter viaggiare all'interno dei confini del territorio comunale.

Tramite l'app di Elerent, l'utente avrà a portata di smartphone il resoconto di tutti i viaggi effettuati, abbonamenti acquistati, voucher riscattati, e molte altre informazioni. Saranno disponibili prossimamente anche offerte e promozioni per chi sceglierà di noleggiare e-bike in abbonamento.

L'intenzione di Elerent è quella di potenziare il servizio in un futuro prossimo, investendo anche in altri comuni limitrofi a Empoli, ampliando così l'area di utilizzo e la flotta di mezzi.

Le bici saranno posizionate in 10 stazioni nelle principali zone della città di Empoli (stazione ferroviaria, ospedale, piazza della Vittoria, vicino ai complessi scolastici) tramite il sistema di 'free-floating', che permetterà l’utilizzo dei veicoli 24 ore su 24. La tariffa per l'utilizzo delle bici elettriche sarà di 20 centesimi a minuto, con un costo di 1 euro per lo sblocco del mezzo.

"Ringrazio Elerent per aver scelto Empoli, significa che la nostra città è un luogo vivo e attrattivo per gli investimenti di questo tipo - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - al momento Empoli non aveva un servizio di questo tipo, ma solo con il car sharing, quindi si arricchisce l'offerta della mobilità ciclabile. Di solito questa è una novità importante che viene intrapresa su città più grandi, per cui siamo molto contenti di questo passo in avanti in termini di innovazione e modernità. Vediamo lo sforzo del privato, ma dall'altra parte c'è anche lo sforzo dell'amministrazione su ciclabilità. Abbiamo 3 nuove infrastrutture come obiettivi di mandato, le piste ciclabili verso Pozzale-Casenuove, verso Villanuova e verso Ponte a Elsa. Come amministrazione investiamo nella mobilità green e sostenibile, con offerte moderne e innovative."

PERCHÈ UTILIZZARE UN SERVIZIO DI BIKE SHARING?

Utilizzare un mezzo di trasporto come la bicicletta, sopratutto in una città come Empoli dotata di ben 18 km di pista ciclabile, offre numerosi vantaggi: si diminuerebbe l'uso dei mezzi di trasporto tradizionali a benzina o disel, e quindi l'impatto ambientale, si andrebbe ad alleggerire il traffico cittadino e si eviterebbero 'perdite di tempo' alla ricerca di un parcheggio, ma sopratutto si avrebbero benefici concreti sulla salute attraverso l'esercizio fisico. Anche se le biciclette di Elerent sono elettriche,il motore della bici si attiva quando il ciclista pedala e si ha quindi la possibilità di poter scegliere autonomamente il livello di sforzo da esercitare.l

"La novità di oggi va a colmare un vuoto, quello del bike sharing - interviene l'assessore alla Mobilità, Simone Falorni - che era molto sentito dalla città e che è stato oggetto anche di richieste durante la campagna elettorale. Un servizio che avvicina il nostro comune alle grandi città europee. Empoli si presta bene, data la sua natura quasi totalmente pianeggiante, a essere percorsa in bicicletta e con questi nuovi mezzi a disposizione oggi è ancora più semplice farlo."

Antonio Lanzo

