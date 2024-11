Controlli a Livorno: tre denunce per spaccio, due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri di Livorno, con l'ausilio del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, hanno intensificato i controlli contro spaccio di stupefacenti, mala movida e per la sicurezza stradale, concentrandosi nelle zone centrali di Livorno. In un controllo serale, un 34enne nordafricano è stato trovato con cocaina e denunciato per resistenza. Poco dopo, un giovane sospettato di avergli fornito la droga è stato denunciato per spaccio, con cocaina e 100 euro trovati addosso. In piazza Garibaldi, un altro giovane è stato denunciato per spaccio dopo essere stato trovato con hashish nascosto in un cespuglio. Controlli stradali hanno portato alla denuncia di due persone per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici oltre i limiti. Inoltre, tre individui tra 16 e 25 anni sono stati segnalati per possesso di droga per uso personale.

