Every brilliant thing al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, porta in scena Sabato 9 Novembre alle ore 21,00, un racconto di auto fiction, scandito da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità.

“Every Brilliant Thing. Le cose per cui vale la pena vivere” di Duncan Macmillan con la regia di Fabrizio Arcuri, è un racconto/confessione umano e informale di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, incontri, emozioni e attimi indimenticabili, durante il quale il protagonista mette sempre più a fuoco il rapporto con il padre, con il suo primo amore, il fallimento del suo matrimonio e la ricerca di aiuto nei momenti di difficoltà.

“Every Brilliant Thing”, vincitore del Premio Nazionale Franco Enriquez 2022, riesce a toccare con sensibilità e con una non superficiale leggerezza, un tema delicato e complesso come la depressione. In questa personale versione, “Every Brilliant Thing” diventa una pièce partecipativa. Grazie alla temperatura emotiva e alle reazioni che ogni sera si creano in teatro, lo spettacolo non è mai lo stesso, può essere ogni sera diverso. Di fatto, Filippo Nigro riscrive in scena il pezzo insieme agli spettatori che lo vorranno aiutare.

Lo spettacolo fa parte di quel pacchetto di proposte che il Teatro del Popolo di Castelfiorentino riserva, ogni anno, alla riflessione. Gli appuntamenti con il teatro civile proseguiranno il 27 gennaio con “Viaggio ad Auschwitz A/R”.

Sabato 9 Novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

EVERY BRILLIANT THING

di Duncan Macmillan

Regia di Fabrizio Arcuri- co regia e interpretazione Filippo Nigro

Produzione: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG / Sardegna Teatro

PREZZI

Posto unico € 11,00

ridotto soci Coop € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate