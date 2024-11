Rapina al supermercato di Empoli, rintracciato e arrestato il presunto responsabile

Si trova in carcere il presunto responsabile della rapina ai danni di un supermercato di Empoli avvenuta tre settimane fa, giovedì 17 ottobre. Ieri mattina la polizia del commissariato di Empoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dell'accusato di rapina aggravata, un 49enne toscano.

La sera della rapina un uomo con il volto travisato da un casco si sarebbe introdotto all'interno dell'esercizio commerciale, dopo la chiusura al pubblico. A quel punto avrebbe minacciato una cassiera, puntandole un oggetto non meglio individuato alla schiena e facendosi consegnare circa 18mila euro.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del Firenze, hanno effettuato una serie di accertamenti, che insieme alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, hanno portato all'identificazione del destinatario della misura come presunto autore del reato. Rintracciato dai poliziotti, è stato accompagnato nel carcere fiorentino di Sollicciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

