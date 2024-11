Ruba in lavanderia e si nasconde sotto un lenzuolo

Si è nascosto sotto un lenzuolo per sfuggire alla polizia. Solo che lì sotto è stato facile beccarlo e individuarlo come l'autore del furto in lavanderia. È successo a Empoli, è stato arrestato un 35enne di origini georgiane: è uno dei tre arresti in 48 ore degli agenti del commissariato di Piazza Gramsci.

Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe entrato all’interno del locale in via Segantini utilizzando un tubo in ferro, ritrovato sul luogo dei fatti, per rompere la vetrata d’ingresso e subito dopo si sarebbe impossessato del fondo cassa.

La proprietaria della lavanderia ha ricevuto l'allarme dallo smartphone e ha chiamato il 112. La polizia lo ha sorpreso all'interno, come detto, nascosto sotto un lenzuolo.

